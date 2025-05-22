Зеленский и Мицотакис обсудили санкции и предстоящий саммит

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. В ходе беседы обсудили вопросы усиления давления на Россию, новый санкционный пакет ЕС и дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Владимир Зеленский пояснил, что разговор состоялся на фоне активной дипломатической работы последних дней, в частности контактов с европейскими партнерами и Президентом Дональдом Трампом. Зеленский подчеркнул, что причиной продолжения войны является исключительно нежелание Кремля ее прекратить.

Президент поблагодарил Грецию и весь Европейский Союз за принятие 17-го пакета санкций против РФ, подчеркнув важность того, чтобы Москва была лишена возможности финансировать войну.

"Нужно усиливать санкции против энергетики, банков, теневого танкерного флота и снижать предельную цену на нефть. Кириакос Мицотакис заверил в поддержке относительно практических шагов в увеличении санкционного давления на РФ", — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили необходимость дальнейшей военной помощи Украине, включая поддержку армии, оборонного производства и усиление противовоздушной обороны. Зеленский поблагодарил Афины за готовность продолжать помощь в защите жизни украинцев.

Отдельно президент пригласил Кириакоса Мицотакиса принять участие в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа". Премьер-министр Греции подтвердил свое участие.

Напомним, греческий глава МИД заявил, что Европа оказалась в кризисе из-за войны в Украине.

Добавим, что Владимир Зеленский провел беседу с генсеком НАТО, где обсудили как достичь прекращения огня.