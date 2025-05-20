Війна в Україні — Європі потрібно віднайти стійкість

Міністр закордонних справ Греції Георгос Герапетрітіс. Фото: скриншот з відео

Міністр закордонних справ Греції Георгос Герапетрітіс заявив, що зараз Європа переживає "кризу" через війну Росії проти України. Європейські країни страждають через "розбіжності й конфлікти".

Про це Георгос Герапетрітіс заявив в інтерв'ю Associated Press.

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Герапетрітіс заявив, що іноді усі забувають, що саме об'єднало людей як європейців, тому усі страждають від "певних розбіжностей та конфліктів".

"Зараз ми переживаємо посттравматичний синдром після війни в Україні. Тому я вважаю, що Європі потрібно знову знайти свою стійкість та ідентичність", — сказав міністр.

Водночас він наголосив, що Греція підтримує Україну, адже вона відстоює верховенство права, свій суверенітет та територіальну цілісність.

Крім того, очільник МЗС Греції вважає, що потрібно більше тиснути на РФ, адже санкції ЄС і США у 2022 році були успішними лише частково, оскільки Москва знайшла спосіб, як їх обійти.

"Економічні санкції не стали поворотним моментом для миру", — додав він.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін відкинув мирний план США, України та Європи, де було 22 пункти.

Крім того, США попередили про нові санкції проти Росії за зрив переговорів. Дональд Трамп рішуче налаштований до прийняття такого рішення.