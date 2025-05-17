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Путін відкинув мирний план США, України та Європи, — ЗМІ

17 травня 2025 13:59
Аркадій Пастула - Редактор
Путін відмовився обговорювати мирний план США, ЄС та України з 22 пунктів
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Російський диктатор Володимир Путін відмовився обговорювати мирний план, який склали Сполучені Штати Америки з Україною та Європою. У ньому міститься 22 пункти.

Про це повідомляє Financial Times у суботу, 17 травня.

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За інформацією ЗМІ, 22 пункти мирного плану детально обговорювалися під час телефонної розмови між чиновниками України (керівник ОП Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров) та США (держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Трампа Стів Віткофф та спецпосланник США Кіт Келлог).

Через небажання Кремля йти на діалог, Віткофф, який із лютого чотири рази проводив переговори з Путіним, вирішив відкласти заплановану поїздку до Москви для продовження обговорень.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав зустріч українського лідера Володимира Зеленського з Путіним "можливою лише при досягненні певних домовленостей делегацій".

Раніше Кремль дав вказівки російським ЗМІ щодо висвітлення переговорів з Україною в Стамбулі, що свідчить про підготовку населення до затяжної війни.

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