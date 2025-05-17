Путин отказался обсуждать мирный план США, ЕС и Украины из 22 пунктов

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин отказался обсуждать мирный план, который составили Соединенные Штаты Америки с Украиной и Европой. В нем содержится 22 пункта.

Об этом сообщает Financial Times в субботу, 17 мая.

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По информации СМИ, 22 пункта мирного плана подробно обсуждались во время телефонного разговора между чиновниками Украины (руководитель ОП Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров) и США (госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и спецпосланник США Кит Келлог).

Из-за нежелания Кремля идти на диалог, Уиткофф, который с февраля четыре раза проводил переговоры с Путиным, решил отложить запланированную поездку в Москву для продолжения обсуждений.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал встречу украинского лидера Владимира Зеленского с Путиным "возможной только при достижении определенных договоренностей делегаций".

Ранее Кремль дал указания российским СМИ по освещению переговоров с Украиной в Стамбуле, что свидетельствует о подготовке населения к затяжной войне.