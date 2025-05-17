Пєсков озвучив умови можливої зустрічі Путіна та Зеленського

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS/Anton Vaganov/Pool

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков висловився щодо можливої зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського. За його словами, вона можлива "лише при досягненні певних домовленостей делегацій".

Про це повідомляють росЗМІ у суботу, 17 травня.

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Зустріч Путіна та Зеленського

"Зустріч Путіна і Зеленського можлива, але тільки при досягненні певних домовленостей делегацій", — заявив Пєсков.

За його словами, Росія планує підготувати та передати Україні "умови для припинення вогню".

Прессекретар Кремля сказав, що насамперед потрібно виконати домовленості, які були досягнуті в Туреччині. Зокрема, йдеться про обмін полоненими "1 000 на 1 000".

"Для Росії принципово, хто саме від Києва буде підписувати документи в разі досягнення домовленостей делегацій РФ і України", — зазначив Пєсков.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 травня у Туреччині завершилися переговори між делегаціями України та Росії. Вони відбулися після довгої паузи.

А глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що "поставити на місце" Путіна здатен лише Китай.