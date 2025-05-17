Песков озвучил условия возможной встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Anton Vaganov/Pool

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался относительно возможной встречи российского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, она возможна "только при достижении определенных договоренностей делегаций".

Об этом сообщают росСМИ в субботу, 17 мая.

Реклама

Читайте также:

Встреча Путина и Зеленского

"Встреча Путина и Зеленского возможна, но только при достижении определенных договоренностей делегаций", — заявил Песков.

По его словам, Россия планирует подготовить и передать Украине "условия для прекращения огня".

Пресс-секретарь Кремля сказал, что прежде всего нужно выполнить договоренности, которые были достигнуты в Турции. В частности, речь идет об обмене пленными "1 000 на 1 000".

"Для России принципиально, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей делегаций РФ и Украины", — отметил Песков.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, 16 мая в Турции завершились переговоры между делегациями Украины и России. Они состоялись после долгой паузы.

А глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что "поставить на место" Путина способен только Китай.