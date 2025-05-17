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Дуже розчарований — Мерц про перемовини РФ з Україною

17 травня 2025 02:38
Чекарьова Марія - редактор
Канцлер Німеччини розчарований перемовинами України та РФ — чому
Фрідріх Мерц. Фото: agenzianova.com
Чекарьова Марія - редактор

Канцлер Німеччини розчарований тим, що Росія не скористалася можливістю розпочати перемовини про припинення вогню. Політик наголосив, що його країна й надалі допомагатиме Україні оборонятися.

Про це він написав у соцмережі Х  у п'ятницю, 16 травня.

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"Росія мала гарну можливість провести початкові переговори щодо мирної угоди з попередньою угодою про припинення вогню цього тижня. Ми дуже розчаровані, що цього не сталося", — заявив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що РФ проігнорувала пропозицію Штатів щодо перемовин і припинення вогню. На його думку, жодну з цих вимог росіяни не виконали.

Також ми повідомляли, що Зеленський після переговорів у Стамбулі зустрівся з лідерами ЄС. Йшлося результати зустрічі російської й української делегацій та санкції для РФ.

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