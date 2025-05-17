Канцлер Німеччини розчарований перемовинами України та РФ — чому

Фрідріх Мерц. Фото: agenzianova.com

Канцлер Німеччини розчарований тим, що Росія не скористалася можливістю розпочати перемовини про припинення вогню. Політик наголосив, що його країна й надалі допомагатиме Україні оборонятися.

Про це він написав у соцмережі Х у п'ятницю, 16 травня.

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Gemeinsam mit @ZelenskyyUa sind wir uns einig, dass Russland eine gute Gelegenheit gehabt hätte, in dieser Woche erste Gespräche über ein Friedensabkommen mit einem vorangegangenen Waffenstillstandsabkommen zu führen. Wir sind sehr enttäuscht, dass dies nicht stattgefunden hat. pic.twitter.com/RplNhtinfa — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 16, 2025

Думка Мерца щодо переговорів

"Росія мала гарну можливість провести початкові переговори щодо мирної угоди з попередньою угодою про припинення вогню цього тижня. Ми дуже розчаровані, що цього не сталося", — заявив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що РФ проігнорувала пропозицію Штатів щодо перемовин і припинення вогню. На його думку, жодну з цих вимог росіяни не виконали.

Також ми повідомляли, що Зеленський після переговорів у Стамбулі зустрівся з лідерами ЄС. Йшлося результати зустрічі російської й української делегацій та санкції для РФ.