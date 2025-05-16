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Зеленський зустрівся з лідерами ЄС — обговорили санкції проти РФ

16 травня 2025 20:38
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн та Коштою — обговорили переговори в Стамбулі
Зустріч Зеленського з керівництвом ЄС. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У п'ятницю, 16 травня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Політики говорили про Росію та санкції.

Деталями розмови глава держави поділився у соцмережі Х.

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За словами Зеленського, головною темою обговорення стали результати сьогоднішніх переговорів у Стамбулі між Україною та Росією. Президент підкреслив, що у разі відмови Москви від повного та безумовного припинення вогню, міжнародний тиск на неї має бути посилений.

Зеленський зустрівся з фон дер Ляйєн
Зеленський спілкується з Коштою. Фото: ОП

"Тиску на Росію має бути більше, якщо вона не погодиться на повне й безумовне припинення вогню. Тому вдячний за підготовку 17-го санкційного пакету. Розраховуємо, що він торкнеться всього, що фінансує російську військову машину: банків, нафти, енергетики, металургії та тіньового флоту", — заявив український лідер.

Окремо Зеленський обговорив із лідерами ЄС подальші кроки щодо інтеграції України до Євросоюзу. Президент наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів, а також посилення торговельної співпраці.

Зеленський та Кошта
Зеленський вітається з фон дер Ляєн. Фото: ОП

Нагадаємо, 16 травня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду в Албанії. Також глава держави зустрівся із лідером Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, прем'єром Великої Британії Кіром Стармером та прем'єром Польщі Дональдом Туском.

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