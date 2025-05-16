Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн та Коштою — обговорили переговори в Стамбулі

Зустріч Зеленського з керівництвом ЄС. Фото: ОП

У п'ятницю, 16 травня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Політики говорили про Росію та санкції.

Деталями розмови глава держави поділився у соцмережі Х.

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I held a meeting with the President of the European Council @eucopresident, António Costa, and the President of the European Commission, Ursula @vonderleyen.



I informed them on today’s negotiations in Istanbul. Pressure on Russia must increase if it does not agree to a full and… pic.twitter.com/4jVkvWYF1E — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2025

Про що говорив Зеленський з керівництвом ЄС

За словами Зеленського, головною темою обговорення стали результати сьогоднішніх переговорів у Стамбулі між Україною та Росією. Президент підкреслив, що у разі відмови Москви від повного та безумовного припинення вогню, міжнародний тиск на неї має бути посилений.

Зеленський спілкується з Коштою. Фото: ОП

"Тиску на Росію має бути більше, якщо вона не погодиться на повне й безумовне припинення вогню. Тому вдячний за підготовку 17-го санкційного пакету. Розраховуємо, що він торкнеться всього, що фінансує російську військову машину: банків, нафти, енергетики, металургії та тіньового флоту", — заявив український лідер.

Окремо Зеленський обговорив із лідерами ЄС подальші кроки щодо інтеграції України до Євросоюзу. Президент наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів, а також посилення торговельної співпраці.

Зеленський вітається з фон дер Ляєн. Фото: ОП

Нагадаємо, 16 травня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду в Албанії. Також глава держави зустрівся із лідером Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, прем'єром Великої Британії Кіром Стармером та прем'єром Польщі Дональдом Туском.