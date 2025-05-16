Зеленский встретился с фон дер Ляйен и Коштой - обсудили переговоры в Стамбуле

Встреча Зеленского с руководством ЕС. Фото: ОП

В пятницу, 16 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Политики говорили о России и санкциях.

Деталями разговора глава государства поделился в соцсети Х.

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Я провел встречу с президентом Европейского совета @eucopresident Антонио Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой @vonderleyen.



Я проинформировал их о сегодняшних переговорах в Стамбуле. Давление на Россию должно усилиться, если она не согласится на полное и... pic.twitter.com/4jVkvWYF1E - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 16, 2025

О чем говорил Зеленский с руководством ЕС

По словам Зеленского, главной темой обсуждения стали результаты сегодняшних переговоров в Стамбуле между Украиной и Россией. Президент подчеркнул, что в случае отказа Москвы от полного и безусловного прекращения огня, международное давление на нее должно быть усилено.

Зеленский общается с Коштой. Фото: ОП

"Давления на Россию должно быть больше, если она не согласится на полное и безусловное прекращение огня. Поэтому благодарен за подготовку 17-го санкционного пакета. Рассчитываем, что он коснется всего, что финансирует российскую военную машину: банков, нефти, энергетики, металлургии и теневого флота", — заявил украинский лидер.

Отдельно Зеленский обсудил с лидерами ЕС дальнейшие шаги по интеграции Украины в Евросоюз. Президент подчеркнул важность скорейшего открытия переговорных кластеров, а также усиления торгового сотрудничества.

Зеленский здоровается с фон дер Ляйен. Фото: ОП

Напомним, 16 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Молдовы Майей Санду в Албании. Также глава государства встретился с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьером Великобритании Киром Стармером и премьером Польши Дональдом Туском.