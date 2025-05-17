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Очень разочарован — Мерц о переговорах РФ с Украиной

17 мая 2025 02:38
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Канцлер Германии разочарован переговорами Украины и РФ — почему
Фридрих Мерц. Фото: agenzianova.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Канцлер Германии разочарован тем, что Россия не воспользовалась возможностью начать пореговоры о прекращении огня. Политик подчеркнул, что его страна и в дальнейшем будет помогать Украине обороняться.

Об этом он написал в соцсети Х в пятницу, 16 мая.

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"Россия имела хорошую возможность провести начальные переговоры по мирному соглашению с предварительным соглашением о прекращении огня на этой неделе. Мы очень разочарованы, что этого не произошло", — заявил канцлер Германии.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что РФ проигнорировала предложение Штатов о переговорах и прекращении огня. По его мнению, ни одно из этих требований россияне не выполнили.

Также мы сообщали, что Зеленский после переговоров в Стамбуле встретился с лидерами ЕС. Речь шла о результатах встречи российской и украинской делегаций и санкциях для РФ.

Германия переговоры россияне война в Украине Фридрих Мерц мирные переговоры
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