Канцлер Германии разочарован переговорами Украины и РФ — почему

Фридрих Мерц. Фото: agenzianova.com

Канцлер Германии разочарован тем, что Россия не воспользовалась возможностью начать пореговоры о прекращении огня. Политик подчеркнул, что его страна и в дальнейшем будет помогать Украине обороняться.

Об этом он написал в соцсети Х в пятницу, 16 мая.

Реклама

Читайте также:

Gemeinsam mit @ZelenskyyUa sind wir uns einig, dass Russland eine gute Gelegenheit gehabt hätte, in dieser Woche erste Gespräche über ein Friedensabkommen mit einem vorangegangenen Waffenstillstandsabkommen zu führen. Wir sind sehr enttäuscht, dass dies nicht stattgefunden hat. pic.twitter.com/RplNhtinfa - Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 16, 2025

Мнение Мерца касательно переговоров

"Россия имела хорошую возможность провести начальные переговоры по мирному соглашению с предварительным соглашением о прекращении огня на этой неделе. Мы очень разочарованы, что этого не произошло", — заявил канцлер Германии.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что РФ проигнорировала предложение Штатов о переговорах и прекращении огня. По его мнению, ни одно из этих требований россияне не выполнили.

Также мы сообщали, что Зеленский после переговоров в Стамбуле встретился с лидерами ЕС. Речь шла о результатах встречи российской и украинской делегаций и санкциях для РФ.