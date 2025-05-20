Война в Украине — Европе нужно обрести устойчивость

Министр иностранных дел Греции Георгос Герапетритис. Фото: скриншот видео

Министр иностранных дел Греции Георгос Герапетритис заявил, что сейчас Европа переживает "кризис" из-за войны России против Украины. Европейские страны страдают из-за "разногласий и конфликтов".

Об этом Георгос Герапетритис заявил в интервью Associated Press.

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Герапетритис заявил, что иногда все забывают, что именно объединило людей как европейцев, поэтому все страдают от "определенных разногласий и конфликтов".

"Сейчас мы переживаем посттравматический синдром после войны в Украине. Поэтому я считаю, что Европе нужно снова найти свою устойчивость и идентичность", — сказал министр.

В то же время он подчеркнул, что Греция поддерживает Украину, ведь она отстаивает верховенство права, свой суверенитет и территориальную целостность.

Кроме того, глава МИД Греции считает, что нужно больше давить на РФ, ведь санкции ЕС и США в 2022 году были успешными лишь частично, поскольку Москва нашла способ, как их обойти.

"Экономические санкции не стали поворотным моментом для мира", — добавил он.

Напомним, ранее российский диктатор Путин отверг мирный план США, Украины и Европы, где было 22 пункта.

Кроме того, США предупредили о новых санкциях против России за срыв переговоров. Дональд Трамп решительно настроен к принятию такого решения.