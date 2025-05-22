Зеленский провел телефонный разговор с Майей Санду — детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 22 мая провел телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду. Страны продолжают сотрудничество в различных форматах.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

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Зеленский отметил, что Молдова поддерживает Украину с самого начала полномасштабной российской агрессии. Киев очень ценит это и всегда будет благодарна.

"Наши страны как соседи и друзья сотрудничают в различных форматах, и каждый из них добавляет обоим народам силы и безопасности. Пригласил принять участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа. Майя подтвердила свое участие. Спасибо", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 мая Зеленский также поговорил с президентом Греции относительно России и санкций. Украинский лидер подчеркнул важность того, чтобы Москва была лишена возможности финансировать войну.

Кроме того, 21 мая президент Украины обсудил с генсеком НАТО планы по прекращению огня. Также Зеленский проинформировал Рютте о последних контактах с международными партнерами.