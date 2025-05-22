Розмова Зеленського та Вучича 22 травня - що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У четвер, 22 травня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Сербії Александром Вучичем. Вони домовилися підтримувати тісний зв’язок.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Що відомо про розмову Зеленського з Вучичем

Як повідомив український лідер, під час бесіди сторони обговорили низку актуальних питань, серед яких — європейська інтеграція України та розвиток двосторонньої співпраці.

Окрему увагу було приділено взаємодії у форматі "Україна — Південно-Східна Європа". Зеленський наголосив на важливості подальшого розвитку цього формату задля підвищення його ефективності.

Сторони узгодили подальший графік контактів.

Нагадаємо, що президент Сербії Александар Вучич все-таки прилетів до Москви на 9 травня та звернувся з відеопосланням, записаним на Червоній площі. У своєму зверненні він пояснив причини свого візиту до Росії.

Крім того, до Москви долетів і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Вони зустрілися у Москві та сфотографувалися на фоні Кремля.