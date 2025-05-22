Разговор Зеленского и Вучича 22 мая - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В четверг, 22 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Они договорились поддерживать тесную связь.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Что известно о разговоре Зеленского с Вучичем

Как сообщил украинский лидер, во время беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов, среди которых — европейская интеграция Украины и развитие двустороннего сотрудничества.

Особое внимание было уделено взаимодействию в формате "Украина — Юго-Восточная Европа". Зеленский отметил важность дальнейшего развития этого формата для повышения его эффективности.

Стороны согласовали дальнейший график контактов.

Напомним, что президент Сербии Александар Вучич все-таки прилетел в Москву на 9 мая и обратился с видеопосланием, записанным на Красной площади. В своем обращении он объяснил причины своего визита в Россию.

Кроме того, в Москву долетел и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Они встретились в Москве и сфотографировались на фоне Кремля.