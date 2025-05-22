Розмова Зеленського та Гордани Сіляновської-Давкової 22 травня - що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою. Під час розмови він коротко поінформував про дипломатичні зусилля України, спрямовані на якнайшвидше досягнення справедливого миру.

Про це український лідер написав у Telegram у четвер, 22 травня.

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Крім того, лідери обговорили координацію спільних кроків на шляху до членства України в Європейському Союзі.

Зеленський подякував Північній Македонії за підтримку України та відзначив ефективність формату співпраці між Україною та країнами Південно-Східної Європи.

"У нас є хороший формат співпраці Україна — Південно-Східна Європа, і ми продовжуємо працювати разом для ще більшої ефективності", — написав Президент.

Президент наголосив на важливості участі Північної Македонії у цьому саміті, що стане черговим кроком для зміцнення партнерства і посилення регіональної співпраці.

Нагадаємо, що сьогодні ж, 22 травня, Володимир Зеленський поговорив телефоном з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Під час спілкування сторони обговорили шляхи посилення тиску на Російську Федерацію, розглянули питання впровадження нового пакета санкцій з боку Європейського Союзу, а також домовилися про подальшу підтримку України з боку Греції.

Крім того, Зеленський також провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час яких було обговорено можливі шляхи досягнення припинення вогню.