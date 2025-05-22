Разговор Зеленского и Горданы Силяновской-Давковой 22 мая - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой. В ходе разговора он кратко проинформировал о дипломатических усилиях Украины, направленных на скорейшее достижение справедливого мира.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в четверг, 22 мая.

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Кроме того, лидеры обсудили координацию совместных шагов на пути к членству Украины в Европейском Союзе.

Зеленский поблагодарил Северную Македонию за поддержку Украины и отметил эффективность формата сотрудничества между Украиной и странами Юго-Восточной Европы.

"У нас есть хороший формат сотрудничества Украина — Юго-Восточная Европа, и мы продолжаем работать вместе для еще большей эффективности", — написал Президент.

Президент подчеркнул важность участия Северной Македонии в этом саммите, что станет очередным шагом для укрепления партнерства и усиления регионального сотрудничества.

Напомним, что сегодня же, 22 мая, Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. В ходе общения стороны обсудили пути усиления давления на Российскую Федерацию, рассмотрели вопрос внедрения нового пакета санкций со стороны Европейского Союза, а также договорились о дальнейшей поддержке Украины со стороны Греции.

Кроме того, Зеленский также провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которых были обсуждены возможные пути достижения прекращения огня.