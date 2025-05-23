Разговор Зеленского и премьера Хорватии — что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Лидеры, в частности, обсудили подготовку к переговорам с РФ.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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"Говорил с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Украинский народ знает, что может рассчитывать на поддержку Хорватии. Имеем хорошие отношения между нашими государствами и продолжаем их развивать", — подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что пригласил Пленковича принять участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа, и хорватский премьер подтвердил свое участие.

Кроме того, президент проинформировал премьера о дипломатической работе и подготовке к продолжению переговоров с российской стороной. По его словам, если Россия и в дальнейшем будет затягивать войну, должны быть сильные ответные санкции.

"Спасибо за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, за оборонную помощь и содействие нашему пути в ЕС", — сказал украинский лидер.

Напомним, 22 мая Зеленский поговорил с президентом Греции о России и санкциях. Кроме того, лидеры обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Кроме того, 22 мая у президента также были разговоры с президентом Молдовы Майей Санду, президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой и президентом Сербии Александром Вучичем.