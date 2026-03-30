Головна Новини дня Зеленський попередив про ризики зими без 90 млрд євро

Зеленський попередив про ризики зими без 90 млрд євро

Дата публікації: 30 березня 2026 21:26
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна наразі має достатнє фінансування для виплат зарплат, пенсій та забезпечення армії, однак існують серйозні ризики у підготовці до наступного опалювального сезону. За його словами, без кредиту у 90 мільярдів євро є ризики підготовки до зими.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Андрєм Гюровим.

Ризики для України взимку

За словами Зеленського, найбільша загроза пов'язана саме з енергетичною сферою та забезпеченням водопостачання в умовах можливих атак і навантажень узимку.

"Зарплати для людей є, фінансування армії є, пенсії ще сплачуються… Найбільші ризики — це підготовка до зими", — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що критично важливим для реалізації плану захисту енергетики є рішення європейських партнерів щодо надання кредиту на 90 млрд євро. Саме ці кошти мають сприяти зміцненню інфраструктури та підвищенню стійкості країни в осінньо-зимовий період.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Зеленський попередив про ризики у разі відсутності позики від ЄС. За його словами, йдеться про ризики недофінансування армії, виробництва дронів та систем протиповітряної оборони.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС виділить Україні 90 млрд попри вето Віктора Орбана. Однак більш детальної інформації про те, як ЄС передасть Києву гроші, вона не надала.

Зазначимо, угорський прем'єр заявляв, що не підтримає жодного рішення на користь України, натякаючи на кредит у розмірі 90 млрд євро. Він вимагає, аби Київ відновив транзит російської нафти нафтоппроводом "Дружба". 

Володимир Зеленський фінансова допомога ЄС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
