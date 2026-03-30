Зеленский предупредил о рисках зимы без 90 млрд евро

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сейчас имеет достаточное финансирование для выплат зарплат, пенсий и обеспечения армии, однако существуют серьезные риски в подготовке к следующему отопительному сезону. По его словам, без кредита в 90 миллиардов евро есть риски подготовки к зиме.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с исполняющим обязанности премьер-министра Болгарии Андреем Гуровым.

Риски для Украины зимой

По словам Зеленского, наибольшая угроза связана именно с энергетической сферой и обеспечением водоснабжения в условиях возможных атак и нагрузок зимой.

"Зарплаты для людей есть, финансирование армии есть, пенсии еще выплачиваются... Самые большие риски — это подготовка к зиме", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что критически важным для реализации плана защиты энергетики является решение европейских партнеров о предоставлении кредита на 90 млрд евро. Именно эти средства должны способствовать укреплению инфраструктуры и повышению устойчивости страны в осенне-зимний период.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Зеленский предупредил о рисках в случае отсутствия займа от ЕС. По его словам, речь идет о рисках недофинансирования армии, производства дронов и систем противовоздушной обороны.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Украине 90 млрд несмотря на вето Виктора Орбана. Однако более подробной информации о том, как ЕС передаст Киеву деньги, она не предоставила.

Отметим, венгерский премьер заявлял, что не поддержит никакого решения в пользу Украины, намекая на кредит в размере 90 млрд евро. Он требует, чтобы Киев возобновил транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".