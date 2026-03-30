Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский предупредил о рисках зимы без 90 млрд евро

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 21:26
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сейчас имеет достаточное финансирование для выплат зарплат, пенсий и обеспечения армии, однако существуют серьезные риски в подготовке к следующему отопительному сезону. По его словам, без кредита в 90 миллиардов евро есть риски подготовки к зиме.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с исполняющим обязанности премьер-министра Болгарии Андреем Гуровым.

Риски для Украины зимой

По словам Зеленского, наибольшая угроза связана именно с энергетической сферой и обеспечением водоснабжения в условиях возможных атак и нагрузок зимой.

"Зарплаты для людей есть, финансирование армии есть, пенсии еще выплачиваются... Самые большие риски — это подготовка к зиме", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что критически важным для реализации плана защиты энергетики является решение европейских партнеров о предоставлении кредита на 90 млрд евро. Именно эти средства должны способствовать укреплению инфраструктуры и повышению устойчивости страны в осенне-зимний период.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Зеленский предупредил о рисках в случае отсутствия займа от ЕС. По его словам, речь идет о рисках недофинансирования армии, производства дронов и систем противовоздушной обороны.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Украине 90 млрд несмотря на вето Виктора Орбана. Однако более подробной информации о том, как ЕС передаст Киеву деньги, она не предоставила.

Отметим, венгерский премьер заявлял, что не поддержит никакого решения в пользу Украины, намекая на кредит в размере 90 млрд евро. Он требует, чтобы Киев возобновил транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Владимир Зеленский финансовая помощь ЕС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации