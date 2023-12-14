Зеленський показав відео свого виступу на саміті ЄС
Президент України Володимир Зеленський показав відео свого онлайн-виступу на саміті країн ЄС. Протягом 14-15 грудня саміт обговорюватиме порядок прийняття України до блоку.
Відео виступу голова держави показав у соцмережах.
Президент показав відео свого виступу
"Цими днями я говорив із багатьма з вас. Ми з вами говоримо про рішення, яке було обіцяне. І я не чув жодного контраргументу щодо того, чому ми не повинні дотримуватися плану, затвердженого всією Європою", — звертається до країн-учасниць голова держави.
Саміт країн ЄС — що відомо
Нагадаємо, що сьогодні президент виступив на саміті ЄС та закликав не зрадити віру у Європу.
Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан змінив свою риторику, щодо вступу України в ЄС, але закликав дотримуватися "всіх процедур".
Також зустрітися з Володимиром Зеленським у Бельгії хоче новообраний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Ну а до України планує свій візит Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
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