Зеленський показав відео свого виступу на саміті ЄС

Онлайн-виступ Володимира Зеленського на саміті країн ЄС. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський показав відео свого онлайн-виступу на саміті країн ЄС. Протягом 14-15 грудня саміт обговорюватиме порядок прийняття України до блоку.

Відео виступу голова держави показав у соцмережах.

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"Цими днями я говорив із багатьма з вас. Ми з вами говоримо про рішення, яке було обіцяне. І я не чув жодного контраргументу щодо того, чому ми не повинні дотримуватися плану, затвердженого всією Європою", — звертається до країн-учасниць голова держави.

Саміт країн ЄС — що відомо

Нагадаємо, що сьогодні президент виступив на саміті ЄС та закликав не зрадити віру у Європу.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан змінив свою риторику, щодо вступу України в ЄС, але закликав дотримуватися "всіх процедур".

Також зустрітися з Володимиром Зеленським у Бельгії хоче новообраний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Ну а до України планує свій візит Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.