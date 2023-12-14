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Орбан змінив свою думку щодо вступу України до ЄС — заява прем'єра

14 грудня 2023 13:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Орбан змінив свою думку щодо вступу України до ЄС — заява прем'єра
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Угорський прем’єр Віктор Орбан тепер не виступає проти вступу України до ЄС, але наполягає на "дотриманні усіх процедур". За його словами три з семи передумов Києвом не виконані, тому немає підстав зараз говорити про членство.

Про це Віктор Орбан заявив у спілкуванні зі ЗМІ перед початком першого дня саміту лідерів Євросоюзу, передає "Європейська правда".

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Орбан наголосив, що його країна не має нічого проти, аби Україна вступила до ЄС, але наполягає на "дотриманні усіх процедур", які для цього необхідні. 

"Розширення — це не теоретичне питання. Це юридично обґрунтований процес, який має сім передумов. Навіть за оцінкою Єврокомісії, три з семи передумов Києвом не виконані, тому зараз немає підстав вести переговори про членство України", — угорський прем'єр.

Що передувало

Буквально день тому Віктор Орбан заявив, що накладе вето на початок переговорів з Києвом про вступ України до Європейського Союзу. За його словами, ЄС зараз готується зробити "жахливу помилку", якщо прийме Україну. 

"Євросоюз готується зробити жахливу помилку, і їм потрібно в цьому запобігти — навіть якщо 26 країн хочуть цього зробити, а тільки ми проти", — зазначив Орбан.

За його словами, якщо Україні відкриється шлях до НАТО, то це підірве довіру до Євросоюзу.

Нагадаємо, політичний директор прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан заявив, що Угорщина готова зняти вето з допомоги Україні від ЄС у розмірі 50 млрд євро у випадку, якщо Будапешт отримає призначені йому заморожені Євросоюзом 30 млрд євро. Як відомо, країна затримує чотирирічний пакет допомоги для України

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