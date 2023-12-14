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Орбан изменил свое мнение о вступлении Украины в ЕС — заявление премьера

14 декабря 2023 13:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Орбан изменил свое мнение о вступлении Украины в ЕС — заявление премьера
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Венгерский премьер Виктор Орбан теперь не выступает против вступления Украины в ЕС, но настаивает на "соблюдении всех процедур". По его словам, три из семи предпосылок Киевом не выполнены, поэтому нет оснований сейчас говорить о членстве.

Об этом Виктор Орбан заявил в общении со СМИ перед началом первого дня саммита лидеров Евросоюза, передает "Европейская правда".

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Орбан подчеркнул, что его страна не имеет ничего против, чтобы Украина вступила в ЕС, но настаивает на "соблюдении всех процедур", которые для этого необходимы.

"Расширение — это не теоретический вопрос. Это юридически обоснованный процесс, у которого есть семь предпосылок. Даже по оценке Еврокомиссии, три из семи предпосылок Киевом не выполнены, поэтому сейчас нет оснований вести переговоры о членстве Украины", — сказал венгерский премьер.

Что предшествовало

Буквально день назад Виктор Орбан заявил, что наложит вето на начало переговоров с Киевом о вступлении Украины в Европейский Союз. По его словам, ЕС сейчас готовится совершить "ужасную ошибку", если примет Украину.

"Евросоюз готовится совершить ужасную ошибку, и им нужно в этом предотвратить — даже если 26 стран хотят этого сделать, а только мы против", — отметил Орбан.

По его словам, если Украине откроется путь в НАТО, это подорвет доверие к Евросоюзу.

Напомним, политический директор премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил, что Венгрия готова снять вето с помощи Украине от ЕС в размере 50 млрд. евро в случае, если Будапешт получит назначенные ему замороженные Евросоюзом 30 млрд. евро. Как известно, страна задерживает четырехлетний пакет помощи для Украины.

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