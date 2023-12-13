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Єврокомісія розблокувала 10 мільярдів євро для зняття Орбаном вето щодо України

13 грудня 2023 19:55
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Ілля Рябінін
редактор
Єврокомісія розблокувала 10 мільярдів євро для зняття Орбаном вето щодо України
Виступ Віктора Орбана в угорському парламенті. Ілюстративне фото: REUTERS/Bernadett Szabo
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Європейська комісія попри критику розблокувала 10 мільярдів євро, аби прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скасував своє вето щодо вступу України в ЄС. При цьому офіційний Будапешт вимагав 30 мільярдів. 

Про це повідомляє The Guardian.

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Третина суми запиту для Угорщини

Видання повідомляє, що така сума становить третину від загальних дотацій ЄС, які Брюссель заблокував через проблематичне верховенство права в Угорщині. Комісія заявила, що Угорщина провела успішні судові реформи, а отже — має право на фінансування.

"Після ретельної оцінки та кількох обмінів інформацією з урядом Угорщини Комісія вважає, що Угорщина вжила заходів, які вона зобов’язалася вжити для того, щоб Комісія вважала, що горизонтальна сприятлива умова Хартії ЄС про основні права виконана в тому, що стосується судова незалежність. Це означає, що частина фінансування Політики згуртованості більше не буде заблокована, і тому Угорщина може почати вимагати відшкодування приблизно до 10,2 мільярда євро", — йдеться в рішенні ЄК.

Встановлення судової незалежності також підтвердили і в Будапешті.

"Ми виконали всі умови, тому ми дуже впевнені, що принаймні частина коштів від ЄС тепер може нам надійти", — заявив виданню міністр територіального розвитку Угорщини Тібор Наврачич.

Виділенням грошей Угорщині задоволені не всі

Водночас угорська опозиція та група з чотирьох політфракцій Європарламенту стверджують, що насправді Будапешт продовжує згортати демократичні засади і розблокування коштів було поспішним. 

"Виділяючи 10 мільярдів євро Орбану, пані фон дер Ляєн робить найбільшу помилку за час свого перебування на посаді. Час оприлюднення дозволяє лише зробити висновок, що мова не йшла про судові реформи", — сказав депутат Європарламенту від німецької партії "зелених" Даніель Фройнд.

На думку урядовця, кошти стали величезним хабарем прем’єру Угорщини Віктору Орбану, аби переконати його зняти вето щодо ключових рішень по Україні, які країни ЄС хотіли б ухвалити на саміті 14-15 грудня.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що накладе вето на початок переговорів з Києвом про вступ України до ЄС, бо блок зараз готується зробити "жахливу помилку".

Водночас угорські та словацькі громади Закарпаття звернулися до нього та словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо з проханням не блокувати вступ України в ЄС. 

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