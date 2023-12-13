Еврокомиссия разблокировала 10 миллиардов евро для снятия Орбаном вето по Украине

Выступление Виктора Орбана в венгерском парламенте. Иллюстративное фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Европейская комиссия, несмотря на критику, разблокировала 10 миллиардов евро, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил свое вето в отношении вступления Украины в ЕС. При этом официальный Будапешт потребовал 30 миллионов.

Об этом сообщает The Guardian.

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Издание сообщает, что такая сумма составляет треть от общих дотаций ЕС, которые Брюссель заблокировал из-за проблематичного верховенства права в Венгрии. Комиссия заявила, что Венгрия провела успешные судебные реформы, а значит, имеет право на финансирование.

"После тщательной оценки и нескольких обменов информацией с правительством Венгрии Комиссия считает, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять для того, чтобы Комиссия считала, что горизонтальное благоприятное условие Хартии ЕС об основных правах выполнено в том, что касается судебной независимости. Это означает, что часть финансирования Политики сплоченности больше не будет заблокирована, и поэтому Венгрия может потребовать возмещения примерно до 10,2 миллиарда евро", — говорится в решении ЕК.

Установление судебной независимости также подтвердили и в Будапеште.

"Мы выполнили все условия, поэтому мы очень уверены, что, по крайней мере, часть средств от ЕС теперь может нам поступить", — заявил министр территориального развития Венгрии Тибор Наврачич.

Выделением денег Венгрии довольны не все

В то же время венгерская оппозиция и группа из четырех политфракций Европарламента утверждают, что на самом деле Будапешт продолжает сворачивать демократические устои, и разблокирование средств было поспешным.

"Выделяя 10 миллиардов евро Орбана, госпожа фон дер Ляйен совершает самую большую ошибку за время своего пребывания в должности. Время обнародования позволяет лишь сделать вывод, что речь не шла о судебных реформах", — сказал депутат Европарламента от немецкой партии "зеленых" Даниэль Фройнд.

По мнению чиновника, средства стали огромной взяткой премьеру Венгрии Виктору Орбану, чтобы убедить его снять вето по ключевым решениям по Украине, которые страны ЕС хотели бы принять на саммите 14-15 декабря.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на начало переговоров с Киевом о вступлении Украины в ЕС, потому что блок сейчас готовится совершить "ужасную ошибку".

В то же время венгерские и словацкие общины Закарпатья обратились к нему и словацкому премьер-министру Роберту Фицо с просьбой не блокировать вступление Украины в ЕС.