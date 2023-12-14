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Зеленский показал видео своего выступления на саммите ЕС

14 декабря 2023 17:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский показал видео своего выступления на саммите ЕС
Онлайн-выступление Владимира Зеленского на саммите стран ЕС. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео своего онлайн-выступления на саммите стран ЕС. В течение 14-15 декабря саммит будет обсуждать порядок принятия Украины в блок.

Видео выступления глава государства показал в соцсетях.

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"На днях я говорил со многими из вас. Мы с вами говорим об обещанном решении. И я не слышал никакого контраргумента относительно того, почему мы не должны придерживаться плана, утвержденного всей Европой", — обращается к странам-участницам глава государства.

Саммит стран ЕС — что известно

Напомним, что сегодня президент выступил на саммите ЕС и призвал не изменить вере в Европу.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изменил свою риторику относительно вступления Украины в ЕС, но призвал соблюдать "все процедуры".

Также встретиться с Владимиром Зеленским в Бельгии хочет новоизбранный премьер-министр Польши Дональд Туск.

Ну а в Украину планирует свой визит Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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