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Зеленський сьогодні може зустрітися з Туском — що відомо

14 грудня 2023 10:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський сьогодні може зустрітися з Туском — що відомо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже сьогодні, 14 грудня, може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі. Наразі узгоджуються технічні деталі щодо зустрічі.

Про це заявив сам Туск в коментарі журналістам перед самітом ЄС-Західні Балкани, передає видання "Факти".

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Деталі можливої зустрічі

"Я готовий до цієї зустрічі, можливо, вона відбудеться тоді (зранку 14 грудня. — Ред.)", — зазначив прем'єр-міністр Польщі. 

Своєю чергою Туск зауважив, що наразі невідомо, яким чином Зеленський буде брати участь у саміті лідерів країн Європейського Союзу.

"Але ми повинні розуміти, що я також дуже радий зустрітися з президентом. Через те, що є ще засідання Європейської ради, і, якщо я правильно розумію, ще немає рішення щодо того, який вигляд повинна мати присутність президента Зеленського тут, у Європейській раді, тому я не готовий дати точну технічну відповідь, де і коли", — підсумував польський політик. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що до Києва скоро може приїхати Дональд Туск, аби якомога швидше почати перезапуск відносин між країнами. Наразі Україна намагається домовитися про його "швидкий" візит до столиці.

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