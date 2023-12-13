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До Києва скоро може приїхати новий прем'єр-міністр Польщі Туск, — ЗМІ

13 грудня 2023 09:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
До Києва скоро може приїхати новий прем'єр-міністр Польщі Туск, — ЗМІ
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Київ скоро може приїхати новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, аби якомога швидше почати перезапуск відносин між країнами. Наразі Україна намагається домовитися про його "швидкий" візит до столиці.

Про це пише Onet, посилаючись на власні джерела.

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Що відомо про ймовірний візит Туска до України

Зазначається, що візит планують організувати, попри можливу зустріч Туска й президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися 14-15 грудня на саміті лідерів Європейського Союзу.

Як відомо, про ймовірну зустріч Туска із Зеленським в Брюсселі згадав сам польський прем'єр під час однієї зі своїх промов вчора, 12 грудня. Він повинен летіти туди одразу після того, як складе присягу президенту Польщі та офіційно запуститься новостворений уряд. 

Проте за інформацією джерел видання, така зустріч поки не є підтвердженою. 

Також журналісти зазначають, що Україна запрошує Туска до Києва, аби ця закордонна поїздка була однією з перших, тому є вірогідність того, що вона все ж відбудеться.

За словами одного із соратників Туска, здійснити візит в Україну буде логістично складно, адже це 16 годин в дорозі, проте за час повномасштабного вторгнення такий маршрут вже є добре організованим, тому приїзд Туска "був би природним".

Чи зустрічався Зеленський із Туском раніше

Відомо, що Туск та Зеленський декілька разів вже зустрічалися, коли новий прем'єр-міністр Польщі був очільником Європейської ради. 

Крім того, у 2019 році вони разом їздили до Станиці Луганської.

Нагадаємо, сейм Польщі висловив вотум довіри уряду новообраного прем'єр-міністра Дональда Туска. Присяга уряду відбудеться сьогодні, 13 грудня.

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