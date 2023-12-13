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В Киев скоро может приехать новый премьер-министр Польши Туск, — СМИ

13 декабря 2023 09:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киев скоро может приехать новый премьер-министр Польши Туск, — СМИ
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киев скоро может приехать новый премьер-министр Польши Дональд Туск, чтобы поскорее начать перезапуск отношений между странами. Украина пытается договориться о его "скором" визите в столицу.

Об этом пишет Onet, ссылаясь на собственные источники.

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Что известно о вероятном визите Туска в Украину

Отмечается, что визит планируют организовать несмотря на возможную встречу Туска и президента Украины Владимира Зеленского, которая может состояться 14-15 декабря на саммите лидеров Европейского Союза.

Как известно, о вероятной встрече Туска с Зеленским в Брюсселе упомянул сам польский премьер во время одной из своих речей вчера, 12 декабря. Он должен лететь туда сразу после того, как принесет присягу президенту Польши и официально запустится новосозданное правительство.

Однако по информации источников издания, такая встреча пока не подтверждена.

Также журналисты отмечают, что Украина приглашает Туска в Киев, чтобы эта заграничная поездка была одной из первых, поэтому есть вероятность того, что она все же состоится.

По словам одного из соратников Туска, совершить визит в Украину будет логистически сложно, ведь это 16 часов в пути, однако за время полномасштабного вторжения такой маршрут уже хорошо организован, поэтому приезд Туска "был бы естественным".

Встречался ли Зеленский с Туском раньше

Известно, что Туск и Зеленский уже несколько раз встречались, когда новый премьер-министр Польши был главой Европейского совета.

Кроме того, в 2019 году они вместе ездили в Станицу Луганскую.

Напомним, сейм Польши выразил вотум доверия правительству новоизбранного премьер-министра Дональда Туска. Присяга правительства состоится 13 декабря.

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