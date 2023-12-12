Вимагатимемо повної мобілізації Заходу для допомоги Україні — Туск

Виступ Дональда Туска в польському Сеймі. Фото: скриншот

Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вимагатиме повної мобілізації держав Заходу задля підтримки України. Він наголосив, що основи демократії атакують перед усім ті, хто виступає проти України.

Про це новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив у своїй промові в польському Сеймі.

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Під час сьогоднішнього виступу в польському Сеймі Дональд Туск чітко дав зрозуміти, що буде підтримувати Україну у її боротьбі проти російського агресора.

"Напад на Україну — це напад на нас усіх. Ми вимагатимемо повної мобілізації Заходу для допомоги Україні. Я більше не можу слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні. Я вимагатиму допомоги Україні з першого дня", — промовив Туск.

Туск наголосив, що українці хочуть бути демократичними і законослухняними, як і личить громадянам цивілізованих країн.

"За якимось дивним збігом обставин політики, які атакують основи демократії, є антиукраїнцями. Тільки єдиний Захід може допомогти Україні перемогти у боротьбі за демократичні цінності", — резюмував Туск.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Туск зробив першу заяву про підтримку України після призначення прем'єр-міністром Польщі. При цьому він запевнив, що інтереси польських фермерів також треба враховувати.

Нагадуємо, що польський парламент обрав нового прем'єр-міністра Польщі. Ним став головний кандидат на посаду Дональд Туск.