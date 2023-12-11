Польський Сейм обрав нового прем’єр-міністра — хто обійняв посаду

Новообраний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Polskie radio

Польський парламент обрав нового прем'єр-міністра Польщі. Ним став головний кандидат на посаду Дональд Туск.

Про це повідомляє Money.pl.

Читайте також:

Дональд Туск став новим прем'єром Польщі

Зазначається, що за кандидатуру Туска у парламенті проголосували 248 депутатів, а 201 депутат проголосував проти нього.

"Оголошую, що Сейм більшістю голосів обрав Дональда Туска головою Ради міністрів", — сказав маршалок Сейму Шимон Головня.

Дональд Туск виступив у Сеймі Польщі та подякував депутатам за обранням його прем'єром. Він також віддячив населенню Польщі, які віддали свої голоси за нього на парламентських виборах 15 жовтня.

Вже у вівторок Туск назве основні цілі та завдання свого уряду. Після цього планується обговорення у нижній палаті парламенту і голосування за вотум довіри до уряду. А 13 грудня новообраний глава польського уряду присягне президенту Анджею Дуді, а також представить Польщу на саміті Ради ЄС у Брюсселі.

Зеленський привітав Туска зі вступом на посаду

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Туска з обранням прем'єр-міністром Польщі. Він подякував главі уряду за допомогу та підтримку України і наголосив, що сусідні держави зміцнюють один одного.

"Майбутнє України та Польщі — в єдності, взаємодопомозі та стратегічному партнерстві для перемоги над нашим спільним ворогом. Коли ми стоїмо разом, свобода обох наших націй неперевершена. Я впевнений, що Україна та Польща залишаться відданими справі захисту глобальної свободи", — написав Зеленський.

Привітання Зеленського Дональда Туска. Фото: скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, лідер польської партії "Громадянська платформа" Дональд Туск заявив, що терміново буде розв'язувати питання щодо блокування вантажних перевезень на польсько-українському кордоні. За його словами, він буде діяти в інтересах польських перевізників, проте буде робити все, аби блокада кордону перестала діяти.

Додамо, у польському парламенті не висловили вотум довіри уряду прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Відбулося голосування, за результатами якого Моравецького відправили у відставку. Проти уряду Моравецького проголосували 266 депутатів, за — 190.