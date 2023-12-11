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Парламент Польщі відправив уряд премʼєра Моравецького у відставку

11 грудня 2023 18:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Парламент Польщі відправив уряд премʼєра Моравецького у відставку
Польський Сейм. Фото: The Warsaw
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Парламент Польщі відправив уряд прем'єра Матеуша Моравецького у відставку, сьогодні, 11 грудня. Польський сейм самостійно обере нового прем'єр-міністра та уряд.

Про це повідомили в PAP.

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Сейм Польщі відправив у відставку уряд прем’єра Моравецького

У польському парламенті не висловили вотум довіри уряду прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Сьогодні, 11 грудня, відбулося голосування, за результатами якого Моравецького відправили у відставку. Проти уряду Моравецького проголосували 266 депутатів, за — 190.

Результати голосування
Результати голосування. Фото: Новини.LIVE

За інформацією польського видання, вже сьогодні можуть обрати нового прем'єра. Наразі головним кандидатом на цю посаду є лідер об’єднаної опозиції, колишній прем’єр Польщі та експрезидент Євроради Дональд Туск.

Він неодноразово висував звинувачення уряду Моравецького у бездіяльності щодо блокади українсько-польського кордону. За його словами, вона "ставить під загрозу польсько-українські відносини" та "нехтує інтересами Польщі".

Завершення правління партії "Право і справедливість"

Таким чином, партія "Право і справедливість" завершує своє восьмирічне правління. Як зазначають критики, рішення та дії партії стали причиною відкату демократії у Польщі. Її звинувачують у ліквідації незалежності судової системи, перетворення державних ЗМІ на пропагандистський рупор і розпалювання ненависті до мігрантів і ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, після консультацій з політичними партіями, які пройшли до Сейму, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на посаду прем'єр-міністр країни є два кандидати.

Додамо, лідер польської партії "Громадянська платформа" Дональд Туск заявив, що терміново буде вирішувати питання щодо блокування вантажних перевезень на польсько-українському кордоні. За його словами, він буде діяти в інтересах польських перевізників, проте буде робити все, аби блокада кордону перестала діяти. 

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