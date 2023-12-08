Туск пообіцяв негайно взятися за скасування блокади на польсько-українському кордоні
Лідер польської партії "Громадянська платформа" Дональд Туск заявив, що терміново буде вирішувати питання щодо блокування вантажних перевезень на польсько-українському кордоні. За його словами, він буде діяти в інтересах польських перевізників, проте буде робити все, аби блокада кордону перестала діяти.
Про це він сказав журналістам сьогодні, 8 грудня, пише Голос Америки.
Критика щодо уряду Матеуша Моравецького
"Але він окремо критикував те, що було названо прорахунками чинного уряду Матеуша Моравецького і заявив, що негайно візьметься за виправлення таких проблем як блокування вантажних перевезень на кордоні Польщі з Україною, де з польського боку накопичилися багатокілометрові черги з тисячами вантажівок", — йдеться у повідомленні.
У виданні додають, що між Польщею та Україною продовжується напруженість через те, що Варшава запровадила заборону на імпорт українського зерна, попри позицію Європейського Союзу.
Обрання Туска новим прем'єр-міністром Польщі
Також Дональд Туск висловив сподівання щодо нової парламентської коаліції, яка обере його прем'єр-міністром Польщі 12 грудня.
І вже після того, як Туск дасть присягу уряду, він зможе стати учасником саміту ЄС, де будуть розглядатися питання про Україну.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд країни знову буде вимагати дозволи про обмеження транзиту українських перевізників через кордон. Він був скасований після початку торішнього вторгнення армії Росії до України.
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