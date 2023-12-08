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Туск пообещал немедленно взяться за отмену блокады на польско-украинской границе

8 декабря 2023 23:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Туск пообещал немедленно взяться за отмену блокады на польско-украинской границе
Лидер польской партии "Гражданская платформа" Дональд Туск. Фото: Agenda.ge
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Лидер польской партии "Гражданская платформа" Дональд Туск заявил, что срочно будет решать вопрос о блокировании грузовых перевозок на польско-украинской границе. По его словам, он будет действовать в интересах польских перевозчиков, однако будет делать все, чтобы блокада границы перестала действовать.

Об этом он сказал журналистам сегодня, 8 декабря, пишет Голос Америки.

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"Но он отдельно критиковал то, что было названо просчетами действующего правительства Матеуша Моравецкого и заявил, что немедленно займется исправлением таких проблем как блокирование грузовых перевозок на границе Польши с Украиной, где с польской стороны накопились многокилометровые очереди с тысячами грузовиков", — говорится в сообщении.

В издании добавляют, что между Польшей и Украиной продолжается напряженность из-за того, что Варшава ввела запрет на импорт украинского зерна, несмотря на позицию Европейского Союза.

Избрание Туска новым премьер-министром Польши

Также Дональд Туск выразил надежду на новую парламентскую коалицию, которая изберет его премьер-министром Польши 12 декабря.

И уже после того, как Туск даст присягу правительству, он сможет стать участником саммита ЕС, где будут рассматриваться вопросы об Украине.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство страны снова будет требовать разрешения об ограничении транзита украинских перевозчиков через границу. Он был отменен после начала прошлогоднего вторжения армии России в Украину.

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