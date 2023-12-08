Туск пообещал немедленно взяться за отмену блокады на польско-украинской границе
Лидер польской партии "Гражданская платформа" Дональд Туск заявил, что срочно будет решать вопрос о блокировании грузовых перевозок на польско-украинской границе. По его словам, он будет действовать в интересах польских перевозчиков, однако будет делать все, чтобы блокада границы перестала действовать.
Об этом он сказал журналистам сегодня, 8 декабря, пишет Голос Америки.
Критика по отношению к правительству Матеуша Моравецкого
"Но он отдельно критиковал то, что было названо просчетами действующего правительства Матеуша Моравецкого и заявил, что немедленно займется исправлением таких проблем как блокирование грузовых перевозок на границе Польши с Украиной, где с польской стороны накопились многокилометровые очереди с тысячами грузовиков", — говорится в сообщении.
В издании добавляют, что между Польшей и Украиной продолжается напряженность из-за того, что Варшава ввела запрет на импорт украинского зерна, несмотря на позицию Европейского Союза.
Избрание Туска новым премьер-министром Польши
Также Дональд Туск выразил надежду на новую парламентскую коалицию, которая изберет его премьер-министром Польши 12 декабря.
И уже после того, как Туск даст присягу правительству, он сможет стать участником саммита ЕС, где будут рассматриваться вопросы об Украине.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство страны снова будет требовать разрешения об ограничении транзита украинских перевозчиков через границу. Он был отменен после начала прошлогоднего вторжения армии России в Украину.
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