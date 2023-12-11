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Парламент Польши отправил правительство премьера Моравецкого в отставку

11 декабря 2023 18:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Парламент Польши отправил правительство премьера Моравецкого в отставку
Польский сейм. Фото: The Warsaw
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Парламент Польши отправил правительство премьера Матеуша Моравецкого в отставку сегодня, 11 декабря. Польский сейм самостоятельно выберет нового премьер-министра и правительство.

Об этом сообщили в PAP.

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Сейм Польши отправил в отставку правительство премьера Моравецкого

В польском парламенте не выразили вотум доверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. Сегодня, 11 декабря, прошло голосование, по результатам которого Моравецкого отправили в отставку. Против правительства Моравецкого проголосовали 266 депутатов, за — 190.

Результаты голосования
Результаты голосования. Фото: Новини.LIVE

По информации польского издания, уже сегодня могут избрать нового премьера. В настоящее время главным кандидатом на этот пост является лидер объединенной оппозиции, бывший премьер Польши и экс-президент Евросовета Дональд Туск.

Он неоднократно выдвигал обвинения правительству Моравецкого в бездействии в отношении блокады украинско-польской границы. По его словам, она "ставит под угрозу польско-украинские отношения" и "пренебрегает интересами Польши".

Завершение правления партии "Право и справедливость"

Таким образом, партия "Право и справедливость" завершает свое восьмилетнее правление. Как отмечают критики, решения и действия партии стали причиной отката демократии в Польше. Ее обвиняют в ликвидации независимости судебной системы, превращении государственных СМИ в пропагандистский рупор и разжигании ненависти к мигрантам и ЛГБТ-сообществу.

Напомним, после прошедших в Сейме консультаций с политическими партиями президент Польши Анджей Дуда заявил, что на должность премьер-министр страны есть два кандидата.

Добавим, лидер польской партии "Гражданская платформа" Дональд Туск, заявил, что срочно будет решать вопрос о блокировании грузовых перевозок на польско-украинской границе. По его словам, он будет действовать в интересах польских перевозчиков, однако будет делать все, чтобы блокада границы перестала действовать.

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