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Польский Сейм избрал нового премьер-министра — кто вступил в должность

11 декабря 2023 21:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Польский Сейм избрал нового премьер-министра — кто вступил в должность
Новоизбранный премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Polskie radio
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Польский парламент избрал нового премьер-министра Польши. Им стал главный кандидат на должность Дональд Туск.

Об этом сообщает Money.pl.

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Дональд Туск стал новым премьером Польши

За кандидатуру Туска в парламенте проголосовали 248 депутатов, а 201 депутат проголосовал против него.

"Объявляю, что Сейм большинством голосов избрал Дональда Туска главой Совета министров", — сказал маршаллок Сейма Шимон Головня.

Дональд Туск выступил в Сейме Польши и поблагодарил депутатов за избрание его премьером. Он также отблагодарил население Польши, отдавшего свои голоса за него на парламентских выборах 15 октября.

Уже во вторник Туск назовет главные цели и задачи своего правительства. После этого планируется обсуждение в нижней палате парламента и голосование за вотум доверия правительству. А 13 декабря новоизбранный глава польского правительства присягнет президенту Анджею Дуде, а также представит Польшу на саммите Совета ЕС в Брюсселе.

Зеленский поздравил Туска с вступлением в должность

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Туска с избранием премьер-министром Польши. Он поблагодарил главу правительства за помощь и поддержку Украины и подчеркнул, что соседние государства укрепляют друг друга.

"Будущее Украины и Польши — в единстве, взаимопомощи и стратегическом партнерстве для победы над нашим общим врагом. Когда мы стоим вместе, свобода обеих наших наций непревзойденна. Я уверен, что Украина и Польша останутся преданными делу защиты глобальной свободы", — написал Зеленский.

Приветствие Зеленского Дональда Туска
Поздравление Зеленского Дональда Туска. Фото: скриншот поста Зеленского

Напомним, лидер польской партии "Гражданская платформа" Дональд Туск заявил, что срочно будет решать вопрос блокирования грузовых перевозок на польско-украинской границе. По его словам, он будет действовать в интересах польских перевозчиков, однако будет делать все, чтобы блокада границы перестала действовать.

Добавим, в польском парламенте не выразили вотум доверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. Состоялось голосование, по результатам которого Моравецкого отправили в отставку. Против правительства Моравецкого проголосовали 266 депутатов, за — 190.

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