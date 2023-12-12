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Будем требовать полной мобилизации Запада для помощи Украине — Туск

12 декабря 2023 14:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Будем требовать полной мобилизации Запада для помощи Украине — Туск
Выступление Дональда Туска в польском Сейме. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск потребует полной мобилизации государств Запада для поддержки Украины. Он подчеркнул, что основы демократии атакуют прежде всего те, кто выступает против Украины.

Об этом новый премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул в своей речи в польском Сейме.

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Во время выступления в польском Сейме Дональд Туск четко дал понять, что будет поддерживать Украину в ее борьбе против российского агрессора.

"Нападение на Украину — это нападение на нас всех. Мы будем требовать полной мобилизации Запада для помощи Украине. Я больше не могу слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации в Украине. Я потребую помощи Украине с первого дня", — сказал Туск.

Туск подчеркнул, что украинцы хотят быть демократическими и законопослушными, как и подобает гражданам цивилизованных стран.

"По какому-то странному стечению обстоятельств политики, атакующие основы демократии, являются антиукраинцами. Только единственное мероприятие может помочь Украине победить в борьбе за демократические ценности",— резюмировал Туск.

Ранее сообщалось, что Дональд Туск сделал первое заявление о поддержке Украины после назначения премьер-министром Польши. При этом он заверил, что интересы польских фермеров также следует учитывать.

Напомним, что польский парламент избрал нового премьер-министра Польши. Им стал главный кандидат в должность Дональд Туск.

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