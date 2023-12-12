Парламент Польщі висловив вотум довіри уряду Дональда Туска

Новообраний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: DW

Сейм Польщі висловив вотум довіри уряду новообраного прем'єр-міністра Дональда Туска. Присяга уряду відбудеться вранці 13 грудня.

Про це повідомляє RMF24.

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У польському парламенті провели голосування і за надання вотуму довіри уряду Туска проголосували 248 депутатів, а проти — 201 депутат. За даними видання, жоден з народних обранців не утримався від голосування.

Уряд присягне президенту Польщі Анджею Дуді завтра вранці, близько дев'ятої години, 13 грудня. Це зроблено з метою якнайшвидшого початку роботи нового уряду.

Сам Туск висловився стосовно завтрашньої зустрічі щодо Балкан та засідання Європейської Ради. Він повідомив, що хотів би бути присутнім на важливих засіданнях.

"Я сказав, що ми підлаштуємо час так, щоб він (Туск. — Ред.) міг зробити усі державні справи на місцях, які необхідно зробити в перший день інавгурації уряду, а потім спокійно піти займатися державними справами", — сказав Дуда.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Туска з обранням прем'єр-міністром Польщі. Він подякував главі уряду за допомогу та підтримку України і наголосив, що сусідні держави зміцнюють один одного.

Додамо, Дональд Туск зробив першу заяву про підтримку України після призначення прем'єр-міністром Польщі. При цьому він запевнив, що інтереси польських фермерів також треба враховувати.