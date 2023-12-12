Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Парламент Польщі висловив вотум довіри уряду Дональда Туска arrow

Парламент Польщі висловив вотум довіри уряду Дональда Туска

12 грудня 2023 23:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Парламент Польщі висловив вотум довіри уряду Дональда Туска
Новообраний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Сейм Польщі висловив вотум довіри уряду новообраного прем'єр-міністра Дональда Туска. Присяга уряду відбудеться вранці 13 грудня.

Про це повідомляє RMF24.

Читайте також:

Уряд Туска отримав вотум довіри

У польському парламенті провели голосування і за надання вотуму довіри уряду Туска проголосували 248 депутатів, а проти — 201 депутат. За даними видання, жоден з народних обранців не утримався від голосування.

Уряд присягне президенту Польщі Анджею Дуді завтра вранці, близько дев'ятої години, 13 грудня. Це зроблено з метою якнайшвидшого початку роботи нового уряду.

Сам Туск висловився стосовно завтрашньої зустрічі щодо Балкан та засідання Європейської Ради. Він повідомив, що хотів би бути присутнім на важливих засіданнях. 

"Я сказав, що ми підлаштуємо час так, щоб він (Туск. — Ред.) міг зробити усі державні справи на місцях, які необхідно зробити в перший день інавгурації уряду, а потім спокійно піти займатися державними справами", — сказав Дуда.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Туска з обранням прем'єр-міністром Польщі. Він подякував главі уряду за допомогу та підтримку України і наголосив, що сусідні держави зміцнюють один одного.

Додамо, Дональд Туск зробив першу заяву про підтримку України після призначення прем'єр-міністром Польщі. При цьому він запевнив, що інтереси польських фермерів також треба враховувати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Актуальне по темі