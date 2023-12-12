Парламент Польши выразил вотум доверия правительству Дональда Туска
Сейм Польши выразил вотум доверия правительству новоизбранного премьер-министра Дональда Туска. Присяга правительства состоится утром 13 декабря.
Об этом сообщает RMF24.
Правительство Туска получило вотум доверия
В польском парламенте провели голосование и за предоставление вотума доверия правительству Туска проголосовали 248 депутатов, а против — 201 депутат. По данным издания, ни один из народных избранников не воздержался от голосования.
Правительство присягнет президенту Польши Анджею Дуде завтра утром, около девяти часов, 13 декабря. Это сделано с целью скорейшего начала работы нового правительства.
Сам Туск высказался по поводу завтрашней встречи относительно Балкан и заседания Европейского Совета. Он сообщил, что хотел бы присутствовать на важнейших заседаниях.
"Я сказал, что мы подстроим время так, чтобы он (Туск. — Ред.) мог совершить все государственные дела на местах, которые необходимо совершить в первый день инаугурации правительства, а затем спокойно пойти заниматься государственными делами", — сказал Дуда.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Туска с избранием премьер-министром Польши. Он поблагодарил главу правительства за помощь и поддержку Украины и подчеркнул, что соседние государства укрепляют друг друга.
Добавим, Дональд Туск сделал первое заявление о поддержке Украины после назначения премьер-министром Польши. При этом он заверил, что интересы польских фермеров также следует учитывать.
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