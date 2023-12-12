Парламент Польши выразил вотум доверия правительству Дональда Туска

Новоизбранный премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: DW

Сейм Польши выразил вотум доверия правительству новоизбранного премьер-министра Дональда Туска. Присяга правительства состоится утром 13 декабря.

Об этом сообщает RMF24.

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Правительство Туска получило вотум доверия

В польском парламенте провели голосование и за предоставление вотума доверия правительству Туска проголосовали 248 депутатов, а против — 201 депутат. По данным издания, ни один из народных избранников не воздержался от голосования.

Правительство присягнет президенту Польши Анджею Дуде завтра утром, около девяти часов, 13 декабря. Это сделано с целью скорейшего начала работы нового правительства.

Сам Туск высказался по поводу завтрашней встречи относительно Балкан и заседания Европейского Совета. Он сообщил, что хотел бы присутствовать на важнейших заседаниях.

"Я сказал, что мы подстроим время так, чтобы он (Туск. — Ред.) мог совершить все государственные дела на местах, которые необходимо совершить в первый день инаугурации правительства, а затем спокойно пойти заниматься государственными делами", — сказал Дуда.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Туска с избранием премьер-министром Польши. Он поблагодарил главу правительства за помощь и поддержку Украины и подчеркнул, что соседние государства укрепляют друг друга.

Добавим, Дональд Туск сделал первое заявление о поддержке Украины после назначения премьер-министром Польши. При этом он заверил, что интересы польских фермеров также следует учитывать.