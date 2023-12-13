Уряд нового прем'єра Туска склав присягу

Анджей Дуда та Дональд Туск. Фото: РАР

Новий прем'єр-міністр Польщі та його уряд склали присягу та офіційно почали роботу, сьогодні, 13 грудня. Президент Анджей Дуда офіційно призначив прем’єра та усіх міністрів.

Про це повідомляє Onet.

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Присяга Туска та його уряду

Сьогодні у Президентському палаці в Польщі пройшла церемонія складання присяги урядом Дональда Туска. Президент Анджей Дуда був присутній та прийняв присягу від нового прем'єр-міністра та міністрів, членів його кабінету.

Анджей Дуда та Дональд Туск. Фото: РАР

Присяга Дональда Туска та його уряду. Фото: РАР

Присяга Дональда Туска та його уряду. Фото: РАР

Перед присягою Дональд Туск розповів, що очікує від співпраці з польським президентом позитиву.

"Навіть якщо у нас різні шляхи та досвід, іноді дуже різні… якщо ви президент чи прем’єр — ви маєте працювати на інтереси Польщі, і все інше не повинно мати значення. Так, я думаю, що все буде добре", — сказав Туск.

Нагадаємо, сейм Польщі висловив вотум довіри уряду новообраного прем'єр-міністра Дональда Туска перед присягою уряду.

Також ми писали, що зовсім скоро Дональд Туск може приїхати До Києва, аби якомога швидше почати перезапуск відносин між країнами. Наразі Україна намагається домовитися про його "швидкий" візит до столиці.