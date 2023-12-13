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Правительство нового премьера Туска приняло присягу

13 декабря 2023 13:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Правительство нового премьера Туска приняло присягу
Анджей Дуда и Дональд Туск. Фото: РАР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Новый премьер-министр Польши и его правительство приняли присягу и официально начали работу, сегодня, 13 декабря. Президент Анджей Дуда официально назначил премьера и всех министров.

Об этом сообщает Onet.

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Присяга Туска и его правительства

Сегодня в Президентском дворце в Польше прошла церемония принесения присяги правительством Дональда Туска. Президент Анджей Дуда присутствовал и принял присягу от нового премьер-министра и министров, членов его кабинета.

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Анджей Дуда и Дональд Туск. Фото: РАР
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Присяга Дональда Туска и его правительства. Фото: РАР
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Присяга Дональда Туска и его правительства. Фото: РАР

Перед присягой Дональд Туск рассказал, что ожидает сотрудничества с польским президентом позитива.

"Даже если у нас разные пути и опыт, иногда очень разные… если вы президент или премьер — вы должны работать на интересы Польши, и все остальное не должно иметь значения. Да, я думаю, что все будет хорошо", — сказал Туск.

Напомним, сейм Польши выразил вотум доверия правительству новоизбранного премьер-министра Дональда Туска перед присягой правительства.

Также мы писали, что совсем скоро Дональд Туск может приехать в Киев, чтобы как можно скорее начать перезапуск отношений между странами. Украина пытается договориться о его "скором" визите в столицу.

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