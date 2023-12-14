Зеленский сегодня может встретиться с Туском — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск уже сегодня, 14 декабря, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Сейчас согласовываются технические детали по встрече.

Об этом заявил сам Туск в комментарии журналистам перед саммитом ЕС-Западные Балканы, передает издание "Факты".

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Детали возможной встречи

"Я готов к этой встрече, возможно, она состоится тогда (утром 14 декабря. — Ред.)", — отметил премьер-министр Польши.

В свою очередь Туск отметил, что неизвестно, каким образом Зеленский будет участвовать в саммите лидеров стран Европейского Союза.

"Но мы должны понимать, что я также очень рад встретиться с президентом. Так как есть еще заседание Европейского совета, и, если я правильно понимаю, еще нет решения относительно того, как должно выглядеть присутствие президента Зеленского здесь, в Европейском совете, поэтому я не готов дать точный технический ответ, где и когда", — подытожил польский политик.

Напомним, ранее мы писали, что в Киев скоро может приехать Дональд Туск, чтобы поскорее начать перезапуск отношений между странами. Украина пытается договориться о его "скором" визите в столицу.