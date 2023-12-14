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Боррель планує приїхати до України

14 грудня 2023 07:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Боррель планує приїхати до України
Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель хоче приїхати з візитом до України. Як відомо, він приїжджав до нашої країни в січні 2022 року. 

Про це він заявив під час спілкування із журналістами в Брюсселі, пише Європейська правда

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Також Боррель згадав і за свою поїздку на Донбас та на лінію фронту у 2022 році.

"Я планую поїхати в Україну після Різдва, через два роки після моєї першої поїздки на фронт… Два роки тому це був більш-менш заморожений конфлікт. Зараз це відкритий конфлікт, через який ви втрачаєте багато життів", — наголосив дипломат.

Підтримка ЄС для України

Політик зауважив, що Європейський Союз має і далі підтримувати Україну "настільки, наскільки це можливо, і так довго, наскільки це буде потрібно".

Крім того, Боррель сподівається, що під час засідання Європейської ради, яке відбудеться 14-15 грудня, лідери країн зроблять "позитивні кроки" в бік України. 

Нагадаємо, раніше Європейська комісія попри критику розблокувала 10 мільярдів євро, аби прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скасував своє вето щодо вступу України в ЄС. При цьому офіційний Будапешт вимагав 30 мільярдів. 

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