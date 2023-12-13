Стефанішина відповіла, чи блокує Австрія початок перемовин про вступ України в ЄС
Австрія не прагне блокування початку переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Країна швидше відстоює інтереси інших країн.
Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції ефірі Ольга Стефанішина.
Австрія не блокує початок перемовин з Україною
"Учора я мала можливість переговорити з австрійською міністеркою з європейських справ, яка відповідає за всі ці питання, і чітко маю підтвердження, що саме блокування рішення про відкриття перемовин для України і Молдови не є позицією Австрії, а радше це є відстоюванням позиції щодо інших країн, які є предметом зацікавленості саме Австрії", — вказала Стефанішина.
Посадовиця додала, що вона не очікувала такої заяви від Австрії, однак Україна вже декілька місяців поспіль, за словами Стефанішиної, працює з нею. Віцепрем'єр додала, що Австрія має тверду позицію щодо початку переговорів з трьома країнами. Вона виступає за їх вступ до ЄС.
Урядовиця також вказала, що наразі є питання до того, що Україна швидко виконує всі умови та рухається до членства. У європейських країн є бажання вирівняти наш рух з іншими країнами розширення. Також наразі існують чимало питань, у яких не йдеться про Україну, зокрема Угорщина може накласти вето на вступ до ЄС, і вона намагається ці питання вирішити.
Нагадаємо, Ольга Стефанішина висловила сподівання, що Угорщина не зможе заблокувати початок переговорів із Україною про вступ до Європейського Союзу. Інші держави-члени цього не допустять.
Додамо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що накладе вето на початок переговорів з Києвом про вступ України до Європейського Союзу. За його словами, ЄС зараз готується зробити "жахливу помилку".
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