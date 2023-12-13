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Стефанишина ответила, блокирует ли Австрия начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

13 декабря 2023 20:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Стефанишина ответила, блокирует ли Австрия начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Фото: Reuters
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Австрия не стремится к блокированию начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. Страна скорее отстаивает интересы других стран.

Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в эфире Ольга Стефанишина.

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"Вчера я имела возможность переговорить с австрийской министром по европейским делам, которая отвечает за все эти вопросы, и четко имею подтверждение, что сама блокировка решения об открытии переговоров для Украины и Молдовы не является позицией Австрии, а скорее это отстаивание позиции относительно других стран, которые являются предметом заинтересованности именно у Австрии", — указала Стефанишина.

Чиновница добавила, что она не ожидала такого заявления от Австрии, однако Украина уже несколько месяцев подряд, по словам Стефанишиной, работает с ней. Вице-премьер добавила, что у Австрии твердая позиция относительно начала переговоров с тремя странами. Она выступает за их вступление в ЕС.

Чиновница также указала, что сейчас есть вопрос к тому, что Украина быстро выполняет все условия и движется к членству. У европейских стран есть желание выровнять наше движение с другими расширениями. Также в настоящее время существует немало вопросов, в которых речь не идет об Украине, в частности, Венгрия может наложить вето на вступление в ЕС, и она пытается эти вопросы решить.

Напомним, Ольга Стефанишина выразила надежду, что Венгрия не сможет заблокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз. Остальные государства-члены этого не допустят.

Добавим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на начало переговоров с Киевом о вступлении Украины в Европейский Союз. По его словам, ЕС сейчас готовится совершить "ужасную ошибку".

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