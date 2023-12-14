Боррель планирует приехать в Украину
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель хочет приехать с визитом в Украину. Как известно, он приезжал в нашу страну в январе 2022 года.
Об этом он заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, пишет Европейская правда.
Когда Боррель планирует приехать в Украину
Также Боррель вспомнил и о своей поездке на Донбасс и на линию фронта в 2022 году.
"Я планирую поехать в Украину после Рождества, через два года после моей первой поездки на фронт… Два года назад это был более или менее замороженный конфликт. Сейчас это открытый конфликт, из-за которого вы теряете много жизней", — подчеркнул дипломат.
Поддержка ЕС для Украины
Политик отметил, что Европейский Союз должен и дальше поддерживать Украину "настолько, насколько это возможно, и так долго, насколько это потребуется".
Кроме того, Боррель надеется, что во время заседания Европейского совета, которое состоится 14-15 декабря, лидеры стран предпримут "положительные шаги" в сторону Украины.
Напомним, ранее Европейская комиссия, несмотря на критику, разблокировала 10 миллиардов евро, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил свое вето относительно вступления Украины в ЕС. При этом официальный Будапешт потребовал 30 миллиардов.
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