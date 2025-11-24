Відео
Головна Новини дня Зеленський поінформував партнерів про перебіг перемовин

Зеленський поінформував партнерів про перебіг перемовин

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 14:18
Оновлено: 14:18
Зеленський провів переговори з трьома європейськими лідерами
Президент Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про новий етап переговорів з європейськими партнерами. Зокрема лідер країни поспілкувався з президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністром Португалії Антоніо Коштою та президентом Литви Гітанасом Наусєдою. За його словами, ці контакти стали продовженням узгоджених кроків, які Україна здійснює разом із союзниками.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зеленський поговорив з партнерами щодо переговорів

Глава держави розповів, що поінформував партнерів про результати зустрічі радників у Женеві, де обговорювали позиції сторін, перебіг перемовин та ключові пріоритети.

"І зараз особливо важливо, щоб кожен крок, який робимо разом із партнерами, був ретельно виваженим, а всі рішення – працездатними й такими, що забезпечать тривалий мир і гарантовану безпеку", — повідомив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що європейські лідери підтримують українську позицію та український народ.

"Дякую кожному лідеру, кожній країні у світі, хто допомагає нам, допомагає Україні та діє принципово", — повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагатиме в межах мирного плану повернення дітей та полонених з російського ув'язнення.

Також США та Україна оголосили разом заяву після переговорів 23 листопада в Женеві.

Окремо Зеленський поспілкувався з прем'єрами Хорватії, Люксембургу, а також із прем'єром Канади

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
