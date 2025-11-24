Видео
Україна
Видео

Зеленский проинформировал партнеров о ходе переговоров

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 14:18
обновлено: 14:18
Зеленский провел переговоры с тремя европейскими лидерами
Президент Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом этапе переговоров с европейскими партнерами. В частности лидер страны пообщался с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Португалии Антонио Коштой и президентом Литвы Гитанасом Науседой. По его словам, эти контакты стали продолжением согласованных шагов, которые Украина осуществляет вместе с союзниками.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский поговорил с партнерами относительно переговоров

Глава государства рассказал, что проинформировал партнеров о результатах встречи советников в Женеве, где обсуждали позиции сторон, ход переговоров и ключевые приоритеты.

"И сейчас особенно важно, чтобы каждый шаг, который делаем вместе с партнерами, был тщательно взвешенным, а все решения - работоспособными и такими, которые обеспечат длительный мир и гарантированную безопасность", — сообщил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что европейские лидеры поддерживают украинскую позицию и украинский народ.

"Спасибо каждому лидеру, каждой стране в мире, кто помогает нам, помогает Украине и действует принципиально", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, также Владимир Зеленский заявил, что Украина будет требовать в рамках мирного плана возвращения детей и пленных из российского заключения.

Также США и Украина объявили вместе заявление после переговоров 23 ноября в Женеве.

Отдельно Зеленский пообщался с премьерами Хорватии, Люксембурга, а также с премьером Канады.

