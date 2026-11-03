Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська сторона вжила відповідних заходів і зламала систему оповіщення МНС Росії в ніч на 2 листопада. Він пояснив, що це була відповідь на кібератаку, яку ворог здійснив на український додаток «Повітряна тривога».

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв’ю для PBS News.

Реклама

Що сказав Зеленський про відповідну кібератаку

Під час бесіди президент розповів, що кібератака України стала відповіддю на ймовірний злам Росією української системи оповіщення про надзвичайні ситуації, яка повідомляє українців про загрози, що насуваються. Зокрема, йдеться про додаток "Повітряна тривога».

"Ми відповідаємо лише на їхні атаки. Вони атакували нашу систему, це була кібератака. Коли стало абсолютно ясно... що це особистий напад на наш народ, мирних жителів, звичайно, ми відповіли", — сказав Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, ввечері 1 листопада українці почали отримувати через додаток "Повітряна тривога" попередження про нібито ядерний удар і радіаційну небезпеку. Крім того, надходили повідомлення про нібито хімічну небезпеку та вуличні бої в Києві, що насправді не відповідало дійсності. Причиною таких повідомлень став злом додатка.

Читайте також:

Через кілька годин, у ніч на 2 листопада, вже росіяни почали отримувати сповіщення про ядерний удар ракетами "P1-SUN". Також їх закликали робити запаси їжі на три тижні та ховатися в підвал. Але, як пізніше заявили в МНС Росії, їхній додаток зазнав кібератаки.