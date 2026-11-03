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Головна Новини дня Зеленський підтвердив відповідну кібератаку на додаток МНС Росії

Зеленський підтвердив відповідну кібератаку на додаток МНС Росії

Ua ru
3 листопада 2026 05:09
Зеленський підтвердив, що Україна зламала додаток МНС Росії facebook.com/zelenskyy.official
Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська сторона вжила відповідних заходів і зламала систему оповіщення МНС Росії в ніч на 2 листопада. Він пояснив, що це була відповідь на кібератаку, яку ворог здійснив на український додаток «Повітряна тривога».

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв’ю для PBS News.

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Що сказав Зеленський про відповідну кібератаку

Під час бесіди президент розповів, що кібератака України стала відповіддю на ймовірний злам Росією української системи оповіщення про надзвичайні ситуації, яка повідомляє українців про загрози, що насуваються. Зокрема, йдеться про додаток "Повітряна тривога».

"Ми відповідаємо лише на їхні атаки. Вони атакували нашу систему, це була кібератака. Коли стало абсолютно ясно... що це особистий напад на наш народ, мирних жителів, звичайно, ми відповіли", — сказав Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, ввечері 1 листопада українці почали отримувати через додаток "Повітряна тривога" попередження про нібито ядерний удар і радіаційну небезпеку. Крім того, надходили повідомлення про нібито хімічну небезпеку та вуличні бої в Києві, що насправді не відповідало дійсності. Причиною таких повідомлень став злом додатка.

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Через кілька годин, у ніч на 2 листопада, вже росіяни почали отримувати сповіщення про ядерний удар ракетами "P1-SUN". Також їх закликали робити запаси їжі на три тижні та ховатися в підвал. Але, як пізніше заявили в МНС Росії, їхній додаток зазнав кібератаки.

Володимир Зеленський кібератака хакери повітряна тривога Росія
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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