Повідомлення про ядерний удар в Україні: почалися масові сповіщення

Українці почали масово отримувати повідомлення про ядерний удар
Ua ru
1 листопада 2026 23:01
Повідомлення про небезпеку
Увечері неділі, 1 листопада, українці почали отримувати через застосунок "Повітряна тривога" повідомлення про нібито ядерний удар та радіаційну небезпеку. Сповіщення з'явилися у користувачів по всій Україні, однак офіційного підтвердження такої загрози від української влади наразі немає, а повідомлень про відповідні сигнали вуличних сирен не надходило.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
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