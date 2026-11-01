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Головна Новини дня Українці почали масово отримувати повідомлення про ядерний удар

Українці почали масово отримувати повідомлення про ядерний удар

Ua ru
1 листопада 2026 23:01
Повідомлення про ядерний удар в Україні: почалися масові сповіщення
Повідомлення про небезпеку

Увечері неділі, 1 листопада, українці почали отримувати через застосунок "Повітряна тривога" повідомлення про нібито ядерний удар та радіаційну небезпеку. Сповіщення з'явилися у користувачів по всій Україні, однак офіційного підтвердження такої загрози від української влади наразі немає, а повідомлень про відповідні сигнали вуличних сирен не надходило.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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