Сайт російського Росстату. Фото: росЗМІ

Кіберпартизани та хакерське угруповання Silent Crow заявили про масштабний злам Росстату, під час якого викрали 23 терабайти інформації, зокрема дані про втрати російської армії в Україні. Російське статистичне відомство підтвердило кібератаки на свої інформаційні ресурси, однак заперечило компрометацію баз даних та витік службової інформації.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

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Дані, які вкрали хакери. Фото: Silent Crow

Хакери заявили про викрадення даних Росстату

За твердженням Silent Crow, під час операції вдалося отримати контроль над приблизно 25 тисячами комп'ютерів центрального апарату, регіональних підрозділів та Головного міжрегіонального центру обробки й поширення статистичної інформації.

Учасники атаки повідомили про доступ до систем електронного документообігу, керування віртуальними серверами ZVIRT, oVirt і VMware ESXi, а також внутрішніх статистичних баз.

Дані, які вкрали хакери. Фото: Silent Crow

Серед викрадених матеріалів, за словами хакерів, є економічні показники, персональні дані, результати переписів населення та відомості про військові втрати РФ.

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Окремо угруповання заявило про отримання близько двох терабайтів документів із грифом "Для службового користування". Хакери також стверджують, що пошкодили частину внутрішньої ІТ-інфраструктури відомства.

Хакери також залишили білоруською мовою повідомлення: "Нікому не уникнути відповідальності".

У Росстаті визнали, що з 29 жовтня його інформаційні ресурси зазнавали скоординованих атак із різних напрямків. За версією відомства, системи захисту своєчасно виявили підозрілу активність, тому витоку баз даних та інформації з обмеженим доступом не відбулося.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що шведський поліцейський спецпідрозділ провів нічний рейд на вантажному судні поблизу острова Готланд. Правоохоронці перевірили документи російського екіпажу суховантажу завдовжки понад 80 метрів, який належить компанії з представництвом у Калінінграді.

Також Новини.LIVE писав, що американський мільярдер Ілон Маск попередив про можливість використання штучного інтелекту для самостійного зламування криптовалютних бірж. За його припущенням, надінтелектуальні ШІ-агенти в майбутньому можуть здійснювати кібератаки заради власного заробітку, а не в інтересах людей.